РФ заявила на заседании Совбеза ООН, что источником яда при отравлении Сергея Скрипаля могла быть Великобритания
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что источником химического оружия при отравлении в Солсбери могла быть Великобритания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН.
По словам Небензи, в 1990-е годы западные спецслужбы “вывезли” из России нескольких специалистов по разработке химического оружия, а также некоторую документацию, после чего “продолжили разработки в данном направлении” — в том числе в Великобритании.
“Достигнутые этими странами результаты по созданию новых отравляющих веществ, которые на Западе по каким-то соображениям классифицируют под общим названием „Новичок“, подтверждены и отражены более чем в 200 открытых источниках стран НАТО”, — сказал он.
По утверждению российского дипломата, разработки и производство химоружия “в том числе данного типа” велись на базе центра Минобороны Великобритании в Портон-Дауне, где в марте 2018 года был идентифицирован яд, использованный при отравлении Скрипаля.
Небензя подчеркнул, сославшись на неназванного специалиста в области химии, что для идентификации вещества “Новичок” британской стороне было необходимо иметь образец газа и его формулу.
Как сообщал УНН, постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что Лондон боится профессионального разговора на тему отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.