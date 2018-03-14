РФ заявила на засіданні Радбезу ООН, що джерелом отрути при отруєнні Сергія Скрипаля могла бути Велика Британія

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що джерелом хімічної зброї при отруєнні в Солсбері могла бути Велика Британія. Про це повідомляє УНН з посиланням на засідання Ради Безпеки ООН.

За словами Небензі, в 1990-і роки західні спецслужби “вивезли” з Росії кількох фахівців з розробки хімічної зброї, а також деяку документацію, після чого “продовжили розробки в даному напрямку” — в тому числі у Великій Британії.

“Досягнуті цими країнами результати по створенню нових отруйних речовин, які на Заході з якихось міркувань класифікують під загальною назвою „Новачок“, підтверджені та відображені більш ніж в 200 відкритих джерелах країн НАТО”, — сказав він.

За твердженням російського дипломата, розробки та виробництво хімзброї “в тому числі даного типу” велися на базі центру Міноборони Великої Британії в Портон-Дауні, де в березні 2018 року було ідентифікована отрута, використаний при отруєнні Скрипаля.

Небензя підкреслив, зіславшись на неназваного фахівця в галузі хімії, що для ідентифікації речовини “Новачок” британській стороні було необхідно мати зразок газу і його формулу.

Як повідомляв УНН, постійний представник Російської Федерації при ООН Василь Небензя заявив, що Лондон боїться професійної розмови на тему отруєння російського екс-розвідника Сергія Скрипаля.

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