РФ запустила фейк о подготовке теракта властями Украины против собственного населения - ЦПД

В сети интенсивно распространяется российский фейк о том, что руководство Украины якобы "готовит масштабный террористический акт против собственного населения, чтобы обвинить россию". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что этот вброс сопровождается видеороликом, стилизованным под фирменный стиль Института изучения войны (ISW). При этом на самом деле на официальных ресурсах аналитического центра такого материала нет, а видео является подделкой.

Цель этой кампании - на фоне массированных террористических ударов россии по Киеву и другим украинским городам, которые приводят к разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирных людей, заранее переложить ответственность за военные преступления на саму Украину и отвлечь внимание от действий армии рф - говорится в сообщении.

В ЦПД указывают, что создание фейковых видеосюжетов с использованием логотипов известных зарубежных институций или медиа - это классический метод работы российской дезинформационной сети "Матрёшка", вбросы которой Центр неоднократно опровергал.

Напомним

Центр противодействия дезинформации фиксирует начало активной фазы российской информационной спецоперации, направленной на раскол взаимоотношений между Украиной и Польшей накануне Дня памяти жертв Волынской трагедии.

"Обыски" у родителей Зеленского: ЦПД опроверг очередной фейк российской пропаганды