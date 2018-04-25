РФ заподозрили в финансировании путешествия австрийского политика в Ялту

На вопрос журналиста о том, кто же оплатил путешествие, Виммер ответил, что использовал "ноль евро из городского бюджета".

Политик также сообщил, что на международных конгрессах ораторы "не получают никакой платы или отказываются от нее, но им возмещают расходы на путешествие".

Организаторами "Ялтинского форума" было так называемое крымское правительство вместе с Кремлем, пишет издание.

Напомним, 19 апреля в оккупированном Крыму на так называемом Ялтинском международном экономическом форуме с речью выступили депутат немецкого бундестага Маркус Фронмайер и вице-бургомистр австрийского города Линц Детлеф Виммер.



Как сообщал УНН, Киев внес вице-бургомистра города Линц Детлефа Виммера в список лиц, которым запрещен въезд в Украину.



