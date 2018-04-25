РФ запідозрили у фінансуванні подорожі австрійського політика до Ялти

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Подорож віце-бургомістра австрійського міста Лінц у федеральній землі Верхня Австрія Детлефа Віммера до Кримського півострова, анексованого Росією, на так званий “Ялтинський економічний форум”, ймовірно, був фінансований Москвою. Про це сам Віммер розповів у середу в інтерв’ю місцевій газеті, передає УНН з посиланням на Die Presse.