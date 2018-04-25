РФ запідозрили у фінансуванні подорожі австрійського політика до Ялти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Подорож віце-бургомістра австрійського міста Лінц у федеральній землі Верхня Австрія Детлефа Віммера до Кримського півострова, анексованого Росією, на так званий “Ялтинський економічний форум”, ймовірно, був фінансований Москвою. Про це сам Віммер розповів у середу в інтерв’ю місцевій газеті, передає УНН з посиланням на Die Presse.
На запитання журналіста щодо того, хто ж оплатив подорож, Віммер відповів, що використав “нуль євро з міського бюджету”.
Політик також повідомив, що на міжнародних конгресах оратори “не отримують ніякої плати або відмовляються від неї, але їм відшкодовують витрати на подорож”.
Організаторами “Ялтинського форуму” були так званий кримський уряд разом з Кремлем, пише видання.
Нагадаємо, 19 квітня в окупованому Криму на так званому Ялтинському міжнародному економічному форумі з промовою виступили депутат німецького бундестагу Маркус Фронмайер та віце-бургомістр австрійського міста Лінц Детлеф Віммер.
Як повідомляв УНН, Київ вніс віце-бургомістра міста Лінц Детлефа Віммера в список осіб, яким заборонений в’їзд в Україну.