РФ будет требовать "от Киева выполнить обязательства по обмену пленными" на Донбассе

“Российская делегация призвала ОБСЕ настойчивее требовать от Киева выполнения ранее принятых обязательств по освобождению удерживаемых лиц и обмену по формуле „всех установленных на всех установленных“. Мы считаем, что нарушение этих обязательств серьезно препятствует урегулированию ситуации, реализации гуманитарных задач минского процесса”, — сказал он.

Грызлов также заявил, что “Киев до сих пор отказывается от прямого контакта с представителями провозглашенных республик Донбасса и саботирует введение закона об особом статусе региона” по формуле Штайнмайера. “В политической подгруппе Киев не желает вести диалог с представителями Донецка и Луганска. Киев по-прежнему саботирует обсуждение введения в действие закона об особом статусе Донбасса по формуле Штайнмайера, несмотря на попытки координатора от ОБСЕ господина Мореля разблокировать работу подгруппы”, — подчеркнул российский полпред на минских переговорах.

Как сообщал УНН, в комитете Госдумы по международным делам заявили, что Россия не вернет Украине Крым в обмен на снятие санкций США.