РФ будет требовать "от Киева выполнить обязательства по обмену пленными" на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Россия призвала ОБСЕ “настойчивее требовать от Украины выполнить свои обязательства в вопросе освобождения удерживаемых лиц сторонами конфликта в Донбассе”. Об этом по завершению встречи контактной группы по регулированию ситуации на востоке Украины заявил полномочный представитель РФ на переговорах Борис Грызлов, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
“Российская делегация призвала ОБСЕ настойчивее требовать от Киева выполнения ранее принятых обязательств по освобождению удерживаемых лиц и обмену по формуле „всех установленных на всех установленных“. Мы считаем, что нарушение этих обязательств серьезно препятствует урегулированию ситуации, реализации гуманитарных задач минского процесса”, — сказал он.
Грызлов также заявил, что “Киев до сих пор отказывается от прямого контакта с представителями провозглашенных республик Донбасса и саботирует введение закона об особом статусе региона” по формуле Штайнмайера. “В политической подгруппе Киев не желает вести диалог с представителями Донецка и Луганска. Киев по-прежнему саботирует обсуждение введения в действие закона об особом статусе Донбасса по формуле Штайнмайера, несмотря на попытки координатора от ОБСЕ господина Мореля разблокировать работу подгруппы”, — подчеркнул российский полпред на минских переговорах.
Как сообщал УНН, в комитете Госдумы по международным делам заявили, что Россия не вернет Украине Крым в обмен на снятие санкций США.