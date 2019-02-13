РФ вимагатиме "від Києва виконати зобов'язання з обміну полоненими" на Донбасі

“Російська делегація закликала ОБСЄ наполегливіше вимагати від Києва виконання раніше прийнятих зобов’язань по звільненню утримуваних осіб та обміну за формулою „всіх встановлених на всіх встановлених“. Ми вважаємо, що порушення цих зобов’язань серйозно створює перешкоду для врегулювання ситуації, реалізації гуманітарних завдань мінського процесу”, — сказав він.

Гризлов також заявив, що “Київ досі відмовляється від прямого контакту з представниками проголошених республік Донбасу і саботує введення закону про особливий статус регіону” за формулою Штайнмайера. “У політичній підгрупі Київ не бажає вести діалог з представниками Донецька та Луганська. Київ, як і раніше саботує обговорення введення в дію закону про особливий статус Донбасу за формулою Штайнмайера, незважаючи на спроби координатора від ОБСЄ пана Мореля розблокувати роботу підгрупи”, — підкреслив російський повпред на мінських переговорах.

Як повідомляв УНН, у комітеті Держдуми з міжнародних справ заявили, що Росія не поверне Україні Крим в обмін на зняття санкцій США.