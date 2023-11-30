рф в Черном море держит три ракетоносителя до 16 "калибров" - Силы обороны Юга

россия держит в Черном море на боевом дежурстве три ракетоносителя, которые имеют в снаряжении до 16 крылатых ракет типа "Калибр", сообщили в четверг Силы обороны юга Украины, передает УНН.

в Черном море на боевом дежурстве 1 надводный и 2 подводные ракетоносители, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр" - сообщили в Силах обороны Юга.

Напомним

28 ноября россия, несмотря на сильный шторм, выводила в Черное море на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров", который является носителем ракет "Калибр".