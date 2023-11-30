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рф в Черном море держит три ракетоносителя до 16 "калибров" - Силы обороны Юга

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 12:59  •  5495 просмотра

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россия держит в Черном море три ракетоносителя, оснащенные до 16 крылатыми ракетами "Калибр"

россия держит в Черном море на боевом дежурстве три ракетоносителя, которые имеют в снаряжении до 16 крылатых ракет типа "Калибр", сообщили в четверг Силы обороны юга Украины, передает УНН.

в Черном море на боевом дежурстве 1 надводный и 2 подводные ракетоносители, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр"

- сообщили в Силах обороны Юга.

Напомним

28 ноября россия, несмотря на сильный шторм, выводила в Черное море на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров", который является носителем ракет "Калибр".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
рф у Чорному морі тримає три ракетоносії до 16 "калібрів" - Сили оборони Півдня
Russia keeps three launch vehicles up to 16 kalibri in the Black Sea - Southern Defense Forces
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рф в Черном море держит три ракетоносителя до 16 "калибров" - Силы обороны Юга

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