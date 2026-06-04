рф ударили по центру Ямпольской общины - два человека погибли, есть раненые
Киев • УНН
российские войска атаковали центр Ямпольской общины в Сумской области 4 июня. В результате обстрела погибли два человека, еще четыре женщины получили ранения.
В четверг, 4 июня, российские оккупанты атаковали центральную часть Ямпольской громады в Сумской области, есть раненые и погибшие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.
Детали
По словам Григорова, есть пострадавшие среди гражданских. Предварительно, один человек находится в тяжелом состоянии.
Позже Григоров сообщил, что в результате атаки погибли два человека.
В больницу доставили четырех пострадавших женщин. Им оказывают необходимую медицинскую помощь
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Сумской области российский БПЛА атаковал служебное авто энергетиков, ранив работника предприятия.