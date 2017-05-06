РФ и США готовы возобновить действие меморандума о полетах над Сирией

Начальник российского генштаба Валерий Герасимов и председатель американского комитета начальников штабов (КНШ) Джозеф Данфорд в рамках телефонного разговора в субботу подтвердили готовность полностью возобновить выполнение обязательств в рамках меморандума о безопасности полетов над Сирией и работать над дополнительными мерами по предотвращению конфликтных ситуаций, добавили в минобороны РФ.

"В центре внимания была ситуация в Сирии в контексте договоренностей, достигнутых 4 мая этого года в Астане, о создании зон деэскалации конфликта в отдельных районах Сирии. Подтверждена готовность восстановить в полном объеме выполнения сторонами обязательств в соответствии с российско-американским меморандумом об обеспечении безопасности и предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, а также продолжить работу над дополнительными мерами для предотвращения конфликтных ситуаций при ведении операций против ИД", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон, выступая перед сотрудниками своего ведомства в среду, 3 мая, заявил, что между США и Россией "почти нет доверия".