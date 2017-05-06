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РФ та США готові відновити дію меморандуму про польоти над Сирією

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. РФ і США підтвердили готовність відновити дію меморандуму про польоти над Сирією. У міноборони РФ зазначили, що бесіда відбулася за ініціативи американської сторони, передає УНН з посиланням на ТАСС.

РФ та США готові відновити дію меморандуму про польоти над Сирією

Начальник російського генштабу Валерій Герасимов і голова американського комітету начальників штабів (КНШ) Джозеф Данфорд в рамках телефонної розмови в суботу підтвердили готовність повністю відновити виконання зобов'язань в рамках меморандуму про безпеку польотів над Сирією і працювати над додатковими заходами для запобігання конфліктних ситуацій, додали у міноборони РФ.

"У центрі уваги була ситуація в Сирії в контексті домовленостей, досягнутих 4 травня цього року в Астані, про створення зон деескалації конфлікту в окремих районах Сирії. Підтверджено готовність відновити в повному обсязі виконання сторонами зобов'язань відповідно до російсько-американського меморандуму про забезпечення безпеки та запобігання інцидентів в повітряному просторі Сирії, а також продовжити роботу над додатковими заходами для запобігання конфліктним ситуаціям при веденні операцій проти ІД", - йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон у виступі перед співробітниками свого відомства в середу, 3 травня, заявив, що між США та Росією “майже немає довіри”.

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