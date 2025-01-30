рф применяет «шахеды» с усиленной боевой частью: Ермак объяснил, для чего

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россия использует беспилотники с усиленной боевой частью до 90 кг и шрапнелью. По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, цель - максимальные потери среди мирного населения.

россия сейчас использует беспилотники Shahed с увеличенной боевой частью до 90 кг и начиненные металлическими элементами (шрапнелью).

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, передает УНН.

Преступники и террористы должны получить ответ за это, и они его получат

- подчеркнул он.

По его словам, оккупанты используют дроны именно в такой модификации, чтобы усилить разрушительный эффект и вызвать максимальные потери среди мирных жителей.

Добавим

россияне регулярно применяют ударные дроны для атак по Украине. ПВО регулярно уничтожает большинство из них, но обломки и взрывная волна наносят значительные разрушения и жертвы.

Напомним,

В результате вражеской атаки на Сумы 30 января количество жертв возросло до 6

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина
sumyСумы

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