рф применяет «шахеды» с усиленной боевой частью: Ермак объяснил, для чего
Киев • УНН
россия использует беспилотники с усиленной боевой частью до 90 кг и шрапнелью. По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, цель - максимальные потери среди мирного населения.
россия сейчас использует беспилотники Shahed с увеличенной боевой частью до 90 кг и начиненные металлическими элементами (шрапнелью).
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, передает УНН.
Преступники и террористы должны получить ответ за это, и они его получат
По его словам, оккупанты используют дроны именно в такой модификации, чтобы усилить разрушительный эффект и вызвать максимальные потери среди мирных жителей.
Добавим
россияне регулярно применяют ударные дроны для атак по Украине. ПВО регулярно уничтожает большинство из них, но обломки и взрывная волна наносят значительные разрушения и жертвы.
Напомним,
В результате вражеской атаки на Сумы 30 января количество жертв возросло до 6.