З-під завалів дістали ще два тіла: у Сумах кількість жертв ворожої атаки зросла до 6

У результаті ворожої атаки на Суми кількість жертв зросла до 6, передає УНН із посиланням на Офіс генпрокурора.

До 6 збільшилася кількість загиблих внаслідок авіаудару по багатоповерхівці в місті Суми. З-під завалів дістали тіла ще двох людей - йдеться у повідомленні.

Додамо

Станом на 15:30 відомо, що загинуло 3 подружжя: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина.

Раніше

30 січня ворог завдав удар по одному з 10-поверхових житлових будинків у Сумах. У результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів.