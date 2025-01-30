Из-под завалов достали еще два тела: в Сумах количество жертв вражеской атаки возросло до 6

В результате вражеской атаки на Сумы количество жертв возросло до 6, передает УНН со ссылкой на Офис генпрокурора.

До 6 увеличилось количество погибших в результате авиаудара по многоэтажке в городе Сумы. Из-под завалов достали тела еще двух человек - говорится в сообщении.

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По состоянию на 15:30 известно, что погибли 3 супружеские пары: 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.

Ранее

30 января враг нанес удар по одному из 10-этажных жилых домов в Сумах. В результате атаки предварительно разрушено 9 квартир и 12 балконов.