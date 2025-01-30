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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-под завалов достали еще два тела: в Сумах количество жертв вражеской атаки возросло до 6

Из-под завалов достали еще два тела: в Сумах количество жертв вражеской атаки возросло до 6

Киев  •  УНН

 • 4145 просмотра

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В результате российского авиаудара по 10-этажному дому в Сумах погибли 6 человек - три супружеские пары. Атака разрушила 9 квартир и повредила 12 балконов.

В результате вражеской атаки на Сумы количество жертв возросло до 6, передает УНН со ссылкой на Офис генпрокурора.

До 6 увеличилось количество погибших в результате авиаудара по многоэтажке в городе Сумы. Из-под завалов достали тела еще двух человек 

- говорится в сообщении.

Добавим

По состоянию на 15:30 известно, что погибли 3 супружеские пары: 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.

Ранее

30 января враг нанес удар по одному из 10-этажных жилых домов в Сумах. В результате атаки предварительно разрушено 9 квартир и 12 балконов.  

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
sumyСумы

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