рф застосовує “шахеди” з посиленою бойовою частиною: Єрмак пояснив, для чого

росія зараз використовує безпілотники Shahed зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг та начинені металевими елементами (шрапнеллю).

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, передає УНН.

Злочинці та терористи мають отримати відповідь за це, і вони її отримають - наголосив він.

За його словами, окупанти використовують дрони саме у такій модифікації, щоб посилити руйнівний ефект та спричиняти максимальні втрати серед мирних жителів.

Додамо

росіяни регулярно застосовують ударні дрони для атак по Україні. ППО регулярно знищує більшість з них, але уламки та вибухова хвиля завдають значних руйнувань і жертв.

Нагадаємо

У результаті ворожої атаки на Суми 30 січня кількість жертв зросла до 6.