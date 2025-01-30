рф застосовує “шахеди” з посиленою бойовою частиною: Єрмак пояснив, для чого

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росія використовує безпілотники з посиленою бойовою частиною до 90 кг та шрапнеллю. За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, мета - максимальні втрати серед мирного населення.

росія зараз використовує безпілотники Shahed зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг та начинені металевими елементами (шрапнеллю).

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, передає УНН.

Злочинці та терористи мають отримати відповідь за це, і вони її отримають

- наголосив він.

За його словами, окупанти використовують дрони саме у такій модифікації, щоб посилити руйнівний ефект та спричиняти максимальні втрати серед мирних жителів.

Додамо

росіяни регулярно застосовують ударні дрони для атак по Україні. ППО регулярно знищує більшість з них, але уламки та вибухова хвиля завдають значних руйнувань і жертв.

Нагадаємо

У результаті ворожої атаки на Суми 30 січня кількість жертв зросла до 6

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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