рф застосовує “шахеди” з посиленою бойовою частиною: Єрмак пояснив, для чого
Київ • УНН
росія використовує безпілотники з посиленою бойовою частиною до 90 кг та шрапнеллю. За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, мета - максимальні втрати серед мирного населення.
росія зараз використовує безпілотники Shahed зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг та начинені металевими елементами (шрапнеллю).
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, передає УНН.
Злочинці та терористи мають отримати відповідь за це, і вони її отримають
За його словами, окупанти використовують дрони саме у такій модифікації, щоб посилити руйнівний ефект та спричиняти максимальні втрати серед мирних жителів.
Додамо
росіяни регулярно застосовують ударні дрони для атак по Україні. ППО регулярно знищує більшість з них, але уламки та вибухова хвиля завдають значних руйнувань і жертв.
Нагадаємо
У результаті ворожої атаки на Суми 30 січня кількість жертв зросла до 6.