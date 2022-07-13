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рф согласилась на перемирие на время транспортировки зерна с Украины – Reuters

рф согласилась на перемирие на время транспортировки зерна с Украины – Reuters

Киев • УНН

 • 1008349 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. В результате переговоров об украинском зерне в Стамбуле россия согласилась на перемирие на время транспортировки грузов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

По информации Reuters, россия согласилась на перемирие на время движения грузов, а Турция при поддержке ООН инспектировать корабли, чтобы рассеять опасения россии по поводу контрабанды оружия.

Детали

РосСМИ сообщают, что рф хочет инспектировать корабли, для исключения контрабанды вооружений.

Дополнение

Четырехсторонние переговоры между Украиной, ООН, Турцией и рф о возобновлении экспорта из Черноморских портов завершились в Стамбуле.

Ранее сегодня в Стамбул съехались делегации рф, Украины, Турции и ООН для переговоров о разблокировании экспорта морем украинского зерна.

Дополнение

россия, которая 24 февраля широкомасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на разблокировку экспорта морем.

По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна. Однако, объем может к осени достичь и 60 млн тонн, если страна и дальше останется в ситуации блокирования экспорта россией.

Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.

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