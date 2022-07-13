рф согласилась на перемирие на время транспортировки зерна с Украины – Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В результате переговоров об украинском зерне в Стамбуле россия согласилась на перемирие на время транспортировки грузов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
По информации Reuters, россия согласилась на перемирие на время движения грузов, а Турция при поддержке ООН инспектировать корабли, чтобы рассеять опасения россии по поводу контрабанды оружия.
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РосСМИ сообщают, что рф хочет инспектировать корабли, для исключения контрабанды вооружений.
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Четырехсторонние переговоры между Украиной, ООН, Турцией и рф о возобновлении экспорта из Черноморских портов завершились в Стамбуле.
Ранее сегодня в Стамбул съехались делегации рф, Украины, Турции и ООН для переговоров о разблокировании экспорта морем украинского зерна.
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россия, которая 24 февраля широкомасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Требует снятия некоторых санкций в обмен на разблокировку экспорта морем.
По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна. Однако, объем может к осени достичь и 60 млн тонн, если страна и дальше останется в ситуации блокирования экспорта россией.
Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.