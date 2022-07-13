рф погодилася на перемир'я на час транспортування зерна з України – Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Внаслідок переговорів про українське зерно в Стамбулі росія погодилася на перемир'я на час транспортування вантажів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
За інформацією Reuters, росія погодилася на перемир'я на час руху вантажів, а Туреччина за підтримки ООН інспектуватиме кораблі, щоб розсіяти побоювання росії щодо контрабанди зброї.
Деталі
РосЗМІ повідомляють, що РФ хоче перевіряти кораблі, щоб уникнути контрабанди озброєнь.
Доповнення
Чотиристоронні переговори між Україною, ООН, Туреччиною та Росії про відновлення експорту з Чорноморських портів завершилися у Стамбулі.
Раніше сьогодні до Стамбула з'їхалися делегації Росії, України, Туреччини та ООН для переговорів про розблокування експорту морем українського зерна.
Доповнення
Росія, яка 24 лютого широкомасштабно вторглася в Україну, блокує вивіз зерна з морських портів України. Потрібно зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем.
За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна. Однак обсяг може до осені досягти і 60 млн тонн, якщо країна й надалі залишиться в ситуації блокування експорту росією.
Західні чиновники звинувачують Москву у використанні загрози голоду як зброї.