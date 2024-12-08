рф подготовила ресурс к новым обстрелам Украины - ЦПД при СНБО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает о подготовке рф к новым обстрелам Украины с аэродромов стратегической авиации. Посольство США предупреждает о росте угроз от российских ракет и дронов.

российские войска подготовили  ресурсы для новых обстрелов Украины с аэродромов стратегической авиации.  Об этом предупредил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в соцсети 8 декабря, передает УНН.

Враг, к сожалению, не меняет тактику и подготовил ресурс к новым обстрелам Украины на аэродромах стратегической авиации. Для того, чтобы прекратить это, необходимо реальное экономическое и военное давление на москву. Исключительно через силу, физическое уничтожение российских военных возможностей, или экономическое ограничение способности россии проводить террористические удары

- написал Коваленко в Telegram.

Дополнение

Посольство США в Украине в воскресенье, 8 декабря, предупредило о росте угроз от российских ракет и дронов и призвало граждан Соединенных Штатов в случае воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Украинские силы противовоздушной обороны сбили 28 вражеских БПЛА p74 запущенных во время ночной атаки. Атака произошла в восьми областях Украины, есть повреждения гражданских объектов в Каменском.

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