рф подготовила ресурс к новым обстрелам Украины - ЦПД при СНБО
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает о подготовке рф к новым обстрелам Украины с аэродромов стратегической авиации. Посольство США предупреждает о росте угроз от российских ракет и дронов.
российские войска подготовили ресурсы для новых обстрелов Украины с аэродромов стратегической авиации. Об этом предупредил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в соцсети 8 декабря, передает УНН.
Враг, к сожалению, не меняет тактику и подготовил ресурс к новым обстрелам Украины на аэродромах стратегической авиации. Для того, чтобы прекратить это, необходимо реальное экономическое и военное давление на москву. Исключительно через силу, физическое уничтожение российских военных возможностей, или экономическое ограничение способности россии проводить террористические удары
Дополнение
Посольство США в Украине в воскресенье, 8 декабря, предупредило о росте угроз от российских ракет и дронов и призвало граждан Соединенных Штатов в случае воздушной тревоги находиться в укрытиях.
Украинские силы противовоздушной обороны сбили 28 вражеских БПЛА p74 запущенных во время ночной атаки. Атака произошла в восьми областях Украины, есть повреждения гражданских объектов в Каменском.