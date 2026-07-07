россия планирует увеличивать протяженность фронта - Сырский

Россия сохраняет значительный наступательный потенциал, наращивает численность войск и планирует увеличивать протяженность фронта. Силы обороны Украины учитывают возможные новые направления атак, несмотря на признаки истощения российской армии. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет УНН.

Детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты планируют увеличивать протяженность фронта.

По его словам, Силы обороны Украины поддерживают стабильно высокие показатели уничтожения врага и его объектов, однако говорить о качественном переломе в войне еще рано.

"Агрессор демонстрирует признаки истощения, однако сохраняет значительный наступательный потенциал. Он наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения, готовится к перехвату инициативы и возможным наступательным действиям на новых участках фронта", – отметил Сырский и подчеркнул, что Силы обороны учитывают эти угрозы.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что одним из приоритетов после выполнения боевых задач является подготовка военнослужащих, ведь именно от ее качества напрямую зависят жизни защитников, стойкость подразделений и эффективность обороны.

Сегодня Вооруженные силы Украины имеют преимущество над противником в уровне подготовки, что подтверждается как ходом боевых действий, так и потерями российской армии. Однако враг пытается компенсировать это численным превосходством, планирует увеличивать протяженность фронта, которая уже превышает 1250 километров - заявил он.

рф сосредоточила на территории Украины более 721 тыс. солдат - Сырский