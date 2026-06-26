рф сосредоточила на территории Украины более 721 тыс. солдат - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступательная группировка рф в Украине составляет 721,3 тыс. солдат. Он также сообщил о планах России увеличить количество FPV-дронов до 33 тыс. к концу года.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступательная группировка российской армии в Украине составляет 721,3 тыс. солдат. Об этом Сырский заявил в интервью The Times, передает УНН.
Численность группировки, наступательной группировки российской федерации на территории Украины на данный момент составляет 721 тыс. 300 личного состава, если быть точным
Он отметил, что российское командование не отказалось от своих планов захвата территории Украины.
Как и в прошлом году, они продолжают действия значительных масс пехоты, используя тактику "тысячи порезов", пытаясь максимально продвинуться в глубину нашей обороны. Увеличение количества FPV-дронов на поле боя... Сейчас их численность колеблется где-то в среднем 6–7 тысяч. Они планируют к концу года довести эту цифру до 33 тыс. в их планах. Звучит цифра фантастически, конечно, но такие планы существуют
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил некоторые направления на юге Украины. Только на Александровском направлении российская группировка насчитывает более 71 тысячи военнослужащих. Еще почти столько же рф сосредоточила на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.