рф сосредоточила на территории Украины более 721 тыс. солдат - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступательная группировка российской армии в Украине составляет 721,3 тыс. солдат. Об этом Сырский заявил в интервью The Times, передает УНН.

Он отметил, что российское командование не отказалось от своих планов захвата территории Украины.

Как и в прошлом году, они продолжают действия значительных масс пехоты, используя тактику "тысячи порезов", пытаясь максимально продвинуться в глубину нашей обороны. Увеличение количества FPV-дронов на поле боя... Сейчас их численность колеблется где-то в среднем 6–7 тысяч. Они планируют к концу года довести эту цифру до 33 тыс. в их планах. Звучит цифра фантастически, конечно, но такие планы существуют