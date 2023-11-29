рф не предложит реальных переговоров, пока не потерпит весомое поражение - Подоляк

россия никогда не предлагает реальных переговоров, пока не потерпит весомое поражение. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

россия, намеренно начиная масштабную войну в Украине, исходила лишь из безусловного желания тотально уничтожить субъектность и суверенитет Украины, захватить, поглотить и разорить как можно больше украинских территорий, поставить во главе разрушенной страны марионеточное правительство, оставив страну в тотальной зависимости от желаний и планов самой россии. Более масштабный план рф предусматривал путем инициирования кровопролитной войны с Украиной напугать западные элиты, начать процесс реставрации СССР и обеспечить дальнейшее агрессивное доминирование на Европейском континенте - написал Подоляк в Telegram.

Он подчеркнул, что ни в феврале/марте 2022 года, ни в любое другое время, ни тем более сегодня никаких "реальных переговоров о мире" не было и не могло быть.

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"Не надо жить в иллюзиях. рф никогда не вела переговоры - она ультимативно требовала признать ее право убивать. Сейчас рф продолжает показывать, что ей надо "выполнить все задачи СВО", добиться юридического признания прав собственности россии на все аннексированные территории, а главное, ни при каких обстоятельствах не проиграть в войне, чтобы не нести ответственности за массовые демонстративные военные преступления", - отметил Подоляк.

Также он заявил, что любые заявления россии о "переговорах" - это попытка оправдать агрессию, избежать ответственности.

"Поэтому любые заявления страны-агрессора о "переговорах" или о том, что "рф никогда не намеревалась завоевывать Украину", даже несмотря на очевидное масштабное вторжение, массовые убийства гражданского населения, системное обустройство на оккупированных территориях застенков и фильтрационных лагерей, похищение детей, - это безусловная попытка оправдать агрессию, избежать ответственности, снять с себя обвинения в односторонней агрессии с очевидными геноцидными намерениями и. ... получить оперативно/тактическую паузу в самой войне. Чтобы за время паузы окончательно погрузить партнеров Украины в информационный хаос, внести коррективы в свою военную стратегию, обновить военные производства и резко нарастить разрушительные действия на следующем этапе войны. россия никогда не предлагает реальных переговоров, пока не потерпит весомое поражение", - заявил Подоляк.

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