рф нацелена на размывание украинской национальной идентичности на оккупированных территориях - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. россия имеет целью размывание украинской национальной идентичности на оккупированных территориях Украины. Об этом в пятницу заявили в Минобороны Великобритании в новом отчете на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
В МО Британии перечислили несколько шагов, которые сделала рф в отношении оккупированных территорий:
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- 15 августа 2023 года первый заместитель главы администрации президента россии сергей кириенко посетил Донецк на оккупированном россией востоке Украины, чтобы посетить школы и проверить их интеграцию в российскую систему образования.
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- В Запорожской области оккупационная администрация получила указание из россии о введении новых стандартов аккредитации образовательных учреждений.
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- В СМИ на оккупированных территориях также работают журналисты из россии.
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- С 1 сентября 2023 года в школы на оккупированных территориях Украины и на всей территории рф поступит новый учебник по истории россии, где в частности, восхваляется так называемая "специальная военная операция".
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Цитата
"Цель россии - создать прокремлевское информационное пространство в оккупированных регионах с целью размывания украинской национальной идентичности", - отмечают британские разведчики.
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