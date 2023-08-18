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рф нацелена на размывание украинской национальной идентичности на оккупированных территориях - британская разведка

рф нацелена на размывание украинской национальной идентичности на оккупированных территориях - британская разведка

Киев • УНН

 • 586290 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. россия имеет целью размывание украинской национальной идентичности на оккупированных территориях Украины. Об этом в пятницу заявили в Минобороны Великобритании в новом отчете на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

В МО Британии перечислили несколько шагов, которые сделала рф в отношении оккупированных территорий:

  • 15 августа 2023 года первый заместитель главы администрации президента россии сергей кириенко посетил Донецк на оккупированном россией востоке Украины, чтобы посетить школы и проверить их интеграцию в российскую систему образования.
  • В Запорожской области оккупационная администрация получила указание из россии о введении новых стандартов аккредитации образовательных учреждений.
  • В СМИ на оккупированных территориях также работают журналисты из россии.
  • С 1 сентября 2023 года в школы на оккупированных территориях Украины и на всей территории рф поступит новый учебник по истории россии, где в частности, восхваляется так называемая "специальная военная операция".

Цитата

"Цель россии - создать прокремлевское информационное пространство в оккупированных регионах с целью размывания украинской национальной идентичности", - отмечают британские разведчики.

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