рф націлена на розмивання української національної ідентичності на окупованих територіях - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. росія має на меті розмивання української національної ідентичності на окупованих територіях України. Про це у п'ятницю заявили у Міноборони Великої Британії у новому звіті на основі розвідданих, пише УНН.
Деталі
У МО Британії перечислили кілька кроків, які зробила рф щодо окупованих територій:
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- 15 серпня 2023 року перший заступник глави адміністрації президента росії сергій кірієнко відвідав Донецьк на окупованому росією сході України, щоб відвідати школи та перевірити їхню інтеграцію до російської системи освіти.
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- У Запорізькій області окупаційна адміністрація отримала вказівку із росії про запровадження нових стандартів акредитації освітніх установ.
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- У ЗМІ на окупованих територіях також працюють журналісти з росії.
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- З 1 вересня 2023 року в школи на окупованих територіях України та на всій території рф надійде новий підручник з історії росії, де зокрема, вихваляється так звана "спеціальна військова операція".
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"Ціль росії - створити прокремлівський інформаційний простір в окупованих регіонах з метою розмивання української національної ідентичності", - зазначають британські розвідники.
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