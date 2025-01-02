рф нанесла 10 ударов по общине в Запорожье: что известно
Киев • УНН
Российские оккупанты атаковали территорию Кушугумской громады Запорожской области по меньшей мере 10 раз. По предварительным данным, пострадавших нет, последствия разрушений устанавливаются.
Армия рф нанесла по меньшей мере 10 ударов по территории одной из громад в Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Оккупанты нанесли не менее 10 ударов по территории Кушугумской громады. По предварительной информации пострадавших нет", - сообщил Федоров.
По его словам, последствия разрушения устанавливаются.
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