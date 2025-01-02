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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф нанесла 10 ударов по общине в Запорожье: что известно

рф нанесла 10 ударов по общине в Запорожье: что известно

Киев  •  УНН

 • 7268 просмотра

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Российские оккупанты атаковали территорию Кушугумской громады Запорожской области по меньшей мере 10 раз. По предварительным данным, пострадавших нет, последствия разрушений устанавливаются.

Армия рф нанесла по меньшей мере 10 ударов по территории одной из громад в Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Оккупанты нанесли не менее 10 ударов по территории Кушугумской громады. По предварительной информации пострадавших нет", - сообщил Федоров.

По его словам, последствия разрушения устанавливаются.

Оккупанты атаковали Запорожскую область 240 раз за сутки: что известно об ударах31 дек. 2024, 05:07 • 23634 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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