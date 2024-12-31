Оккупанты атаковали Запорожскую область 240 раз за сутки: что известно об ударах

В пределах суток вражеские войска совершили 240 атак по населенным пунктам Запорожской области, в частности с помощью беспилотных летательных аппаратов, реактивных систем залпового огня и артиллерии. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Атаки коснулись Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.

В частности, 141 БпЛА различной модификации атаковал указанные населенные пункты, а 11 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки, Новоандреевку и Новоданиловку. Артиллерийские удары, всего 88 выстрелов, также наносили ущерб этим населенным пунктам.

Несмотря на разрушения жилых домов и инфраструктуры, среди мирного населения удалось избежать пострадавших.

Захватчики в течение суток более 330 раз атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области