Окупанти атакували Запорізьку область 240 разів за добу: що відомо про удари

У межах доби ворожі війська здійснили 240 атак по населених пунктах Запорізької області, зокрема за допомогою безпілотних літальних апаратів, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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Атаки торкнулися Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Зокрема, 141 БпЛА різної модифікації атакував зазначені населені пункти, а 11 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки, Новоандріївку та Новоданилівку. Артилерійські удари, загалом 88 пострілів, також завдавали шкоди цим населеним пунктам.

Незважаючи на руйнування житлових будинків та інфраструктури, серед мирного населення вдалося уникнути постраждалих.

Загарбники впродовж доби понад 330 разів атакували 9 населених пунктів Запорізької області