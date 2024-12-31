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Окупанти атакували Запорізьку область 240 разів за добу: що відомо про удари

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 • 24660 перегляди

Російські війська здійснили 240 атак по населених пунктах Запорізької області з використанням БпЛА, РСЗВ та артилерії. Серед цивільних постраждалих немає, але зафіксовано руйнування житлових будинків та інфраструктури.

У межах доби ворожі війська здійснили 240 атак по населених пунктах Запорізької області, зокрема за допомогою безпілотних літальних апаратів, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі 

Атаки торкнулися Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. 

Зокрема, 141 БпЛА різної модифікації атакував зазначені населені пункти, а 11 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки, Новоандріївку та Новоданилівку. Артилерійські удари, загалом 88 пострілів, також завдавали шкоди цим населеним пунктам. 

Незважаючи на руйнування житлових будинків та інфраструктури, серед мирного населення вдалося уникнути постраждалих.

Загарбники впродовж доби понад 330 разів атакували 9 населених пунктів Запорізької області29.12.24, 09:47 • 25289 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
reaktyvna-systema-zalpovoho-vohniuРеактивна система залпового вогню
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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