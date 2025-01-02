рф завдала 10 ударів по громаді на Запоріжжі: що відомо
Київ • УНН
Російські окупанти атакували територію Кушугумської громади Запорізької області щонайменше 10 разів. За попередніми даними, постраждалих немає, наслідки руйнувань встановлюються.
Армія рф завдала щонайменше 10 ударів по території однієї з громад у Запорізькій області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по території Кушугумської громади. За попередньою інформацією постраждалих немає", - повідомив Федоров.
За його словами, наслідки руйнувать встановлюються.
Окупанти атакували Запорізьку область 240 разів за добу: що відомо про удари31.12.24, 07:07 • 24660 переглядiв