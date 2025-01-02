рф завдала 10 ударів по громаді на Запоріжжі: що відомо

Армія рф завдала щонайменше 10 ударів по території однієї з громад у Запорізькій області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

"Окупанти завдали щонайменше 10 ударів по території Кушугумської громади. За попередньою інформацією постраждалих немає", - повідомив Федоров.

За його словами, наслідки руйнувать встановлюються.

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