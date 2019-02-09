РФ пытается вмешиваться в выборы Украины - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Российская Федерация пытается вмешиваться в выборы Украины. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время Всеукраинского общественного форума "Открытый диалог", передает УНН.
"РФ пытается вмешиваться в наши выборы так же, как в выборы в США, Франции, Германии, как в референдумы в Великобритании и Нидерландах. Теперь они эти технологии планируют задействовать и в Украине. Но украинцы больше не позволят, чтобы в офисе украинского Президента сидел российский агент", - отметил Порошенко.
Напомним, в США оценили способность РФ повлиять на выборы в Украине.