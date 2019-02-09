РФ намагається втручатися у вибори України - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Російська Федерація намагається втручатися у вибори України. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час Всеукраїнського громадського форуму "Відкритий діалог", передає УНН.
"РФ намагається втручатися у наші вибори так само, як у вибори в США, Франції, Німеччині, як в референдуми в Британії і Нідерландах. Тепер вони ці технології планують задіяти і в Україні. Та українці більше не дозволять, щоби в офісі українського Президента сидів російський агент", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, у США оцінили здатність РФ вплинути на вибори в Україні.