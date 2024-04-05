рф на ВОТ снова угрожает захватить украинское имущество из-за медленной перерегистрации прав собственности

Оккупанты снова угрожают отобрать недвижимое имущество украинских жителей на захваченных территориях из-за неудовлетворительного темпа процесса переоформления прав собственности. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

Украинцы на временно оккупированных территорий снова сталкиваются с угрозой потери недвижимого имущества из-за действий российских оккупантов.

Враг пытается интегрировать эти территории в свое правовое поле, однако процесс осложнен из-за сопротивления украинского населения.

Следовательно, сейчас наблюдается растущее давление со стороны оккупантов, которые угрожают отобрать земельные участки. Процесс переоформления прав собственности на недвижимое имущество продолжается, однако темпы его реализации не устраивают российский режим.

Добавим

Одним из основных препятствий в процессе перерегистрации прав собственности является требование иметь российский паспорт, которого, разумеется, нет у большинства жителей захваченных территорий.

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