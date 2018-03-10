РФ должна забрать войска из Донбасса, чтобы "приблизить" к себе Украину - Волкер
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Россия хотела бы видеть в Украине пророссийское правительство и восстановить то, что она воспринимает, как "нормальную ситуацию", заявил 10 марта на Брюссельском форуме специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Но, считает американский дипломат, напав на Украину, аннексировав Крым и продолжая оккупацию ее востока, россияне совершили обратное и получили более объединенную, более националистическую и ориентированную на Запад и антироссийскую Украину. Этого никогда раньше не было, добавил Волкер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волкер и глава канцелярии президента Польши обсудили поддержку Украины
По его словам, эта тенденция усугубляется с каждым днем, молодое поколение украинцев для России утрачено окончательно, ибо "они воспринимают ее как агрессора и оккупанта".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климкин обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе и миротворцев
"Поэтому если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует из вывода своих войск из Восточной Украины", - заявил Курт Волкер.