РФ має забрати війська із Донбасу, аби "наблизити" до себе Україну - Волкер
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Росія хотіла б бачити в Україні проросійський уряд і відновити те, що вона сприймає, як “нормальну ситуацію”, заявив 10 березня на Брюссельському форумі спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
Але, вважає американський дипломат, напавши на Україну, анексувавши Крим та продовжуючи окупацію її сходу, росіяни вчинили протилежне й отримали більш об’єднану, більш націоналістичну й орієнтовану на Захід та антиросійську Україну. Цього ніколи раніше не було, додав Волкер.
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За його словами, ця тенденція поглиблюється з кожним днем, молоде покоління українців для Росії втрачене остаточно, бо “вони сприймають її як агресора та окупанта”.
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“Тож якщо Росія хоче досягти своїх цілей у намаганні вплинути на Україну та наблизити її до себе, то починати їй слід з виведення своїх військ зі Східної України”, — заявив Курт Волкер.