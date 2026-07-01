РФ атаковала дроном маршрутку в Херсоне: двое погибших, пятеро раненых
Киев • УНН
Утром 1 июля российский дрон попал в маршрутное такси в Центральном районе Херсона. Погибли два человека, еще пятеро пострадали.
Российские войска утром 1 июля атаковали беспилотником маршрутное такси в Центральном районе Херсона. В результате удара, по предварительным данным, погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
По его словам, атака произошла около 07:00. Вражеский дрон попал в маршрутку, в которой находились гражданские.
Около 07:00 российские террористы ударили дроном по маршрутке в Центральном районе Херсона
На данный момент известно о двух погибших и пятерых пострадавших. Информация о последствиях российского удара уточняется.
В Херсоне после атаки рф на автомобиль погиб мужчина, еще трое человек ранены01.07.26, 07:31 • 1184 просмотра