РФ атаковала дроном маршрутку в Херсоне: двое погибших, пятеро раненых

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Российские войска утром 1 июля атаковали беспилотником маршрутное такси в Центральном районе Херсона. В результате удара, по предварительным данным, погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По его словам, атака произошла около 07:00. Вражеский дрон попал в маршрутку, в которой находились гражданские.

Около 07:00 российские террористы ударили дроном по маршрутке в Центральном районе Херсона - написал в своем Telegram Прокудин.

На данный момент известно о двух погибших и пятерых пострадавших. Информация о последствиях российского удара уточняется.

В Херсоне после атаки рф на автомобиль погиб мужчина, еще трое человек ранены