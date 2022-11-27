РФ активно что-то вывозит из Китая самолетами Ан-124: рейсы чуть ли не каждый день
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сервисы отслеживания полетов фиксируются постоянные рейсы тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" российской компании "Волга-Днепр" в Китай. При этом российские самолеты не всегда включают транспондер, что усложняет их отслеживание. В общей сложности речь идет о около десяти рейсах за последнюю неделю.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Defence Express.
Детали
На саму активность обратили внимание и в самом Китае, где местные споты выкладывают видео с посадкой Ан-124 "Руслан" российской компании в аэропорту Чжэнчжоу. Также в комментариях к видео объясняется, что самолет прибыл для того, чтобы забрать "военную помощь - экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и т.д.".
Стандартный рейс выполняется по маршруту Москва-Новосибирск-Чжэнчжоу-Новосибирск-Москва. Конечным пунктом одного из рейсов был Урумчи. Чжэнчжоу является мощным логистическим и промышленным центром и является мощной индустриальной высокотехнологичной зоной, включая подразделения китайского оборонного гиганта Norinco.
Такие регулярные полеты, тем более самолетами Ан-124 "Руслан" отключены транспондеры, а также сообщения в китайских соцсетях наталкивают на вывод - РФ отправляет самолеты за военным грузом.
Напомним
Российская армия, вероятно, передислоцировала основные подразделения воздушно-десантных войск на Донецкое и Луганское направления.