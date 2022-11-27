РФ активно что-то вывозит из Китая самолетами Ан-124: рейсы чуть ли не каждый день

Детали

На саму активность обратили внимание и в самом Китае, где местные споты выкладывают видео с посадкой Ан-124 "Руслан" российской компании в аэропорту Чжэнчжоу. Также в комментариях к видео объясняется, что самолет прибыл для того, чтобы забрать "военную помощь - экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и т.д.".

Стандартный рейс выполняется по маршруту Москва-Новосибирск-Чжэнчжоу-Новосибирск-Москва. Конечным пунктом одного из рейсов был Урумчи. Чжэнчжоу является мощным логистическим и промышленным центром и является мощной индустриальной высокотехнологичной зоной, включая подразделения китайского оборонного гиганта Norinco.

Такие регулярные полеты, тем более самолетами Ан-124 "Руслан" отключены транспондеры, а также сообщения в китайских соцсетях наталкивают на вывод - РФ отправляет самолеты за военным грузом.

Напомним

Российская армия, вероятно, передислоцировала основные подразделения воздушно-десантных войск на Донецкое и Луганское направления.