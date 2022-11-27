РФ активно щось вивозить з Китаю літаками Ан-124: рейси ледь не кожного дня

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На саму активність звернули увагу й у самому Китаї, де місцеві спотери викладають відео з посадкою Ан-124 "Руслан" російської компанії в аеропорті Чжэнчжоу. Також у коментарях до відео пояснюється, що літак прибув для того, щоб забрати "військову допомогу - екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг тощо".

Стандартний рейс виконується за маршрутом Москва-Новосібірськ-Чжэнчжоу-Новосібірськ-Москва. Кінцевим пунктом одного з рейсів був Урумчі. Загалом Чжэнчжоу є потужним логістичним та промисловим центром та є потужної індустріальною високотехнологічною зоною, включно з підрозділами китайського оборонного гіганта Norinco.

Такі регулярні польоти, тим паче літаками Ан-124 "Руслан" вимкнені транспондери, а також дописи у китайських соцмережах наштовхують на висновок - РФ відправляє літаки за військовим вантажем.

Нагадаємо

Російська армія, ймовірно, передислокувала основні підрозділи повітряно-десантних військ на Донецький і Луганський напрямки.