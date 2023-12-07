Результативность мобильных огневых групп серьезно возросла, благодаря чему экономятся зенитно-управляемые ракеты - Игнат

В этом году ВСУ укрепились подразделениями мобильных огневых групп, оснащенными соответствующим вооружениями и приборами, что помогает эффективнее уничтожать врага и экономить дефицитные ракеты и авиацию.

Об этом, в эфире телемарафона "Единые новости", сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат, передает УНН.

Что касается мобильных огневых групп, - их результативность в целом очень серьезно выросла за последние 3-4 месяца, и она существенно увеличивается. В прошлом году у нас не было таких подразделений, собственно оснащенными соответствующими вооружениями и приборами для того, чтобы этот результат увеличивать - сказал Игнат в эфире телемарафона.

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Спикер Воздушных Сил отметил, что полученный опыт и понимание позволяют на практике эффективнее уничтожать врага, а также экономить дефицитные зенитно-управляемые ракеты и авиацию.

Напомним

Во время ночной атаки дронами, которую российские войска проводили несколькими волнами, на юге Украины уничтожено 14 ударных беспилотников типа Shahed: 11 - в Одесской области и 3 - на Николаевской области.

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