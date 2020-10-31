Результативная передача Малиновского помогла "Аталанте" победить в игре Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В стартовом матче шестого тура итальянской Серии А "Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского на выезде встречалась с последней командой чемпионата - "Кротоне", передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Наш футболист появился в стартовом составе гостей отметился голевым пасом на 26-й минуте на Муриель и сыграл до 89-й минуты встречи, завершившейся победой его команды со счетом 2:1. Муриель оформил дубль.
Сейчас, имея в активе 12 очков, “Аталанта” занимает второе место в турнирной таблице Серии А.
Добавим, что в этом сезоне Малиновский провел в составе бергамцев семь игр, в которых отметился двумя результативными передачами.