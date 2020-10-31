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Результативна передача Маліновського допомогла "Аталанті" перемогти у грі Серії А

Київ • УНН

 • 9325 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У стартовому матчі шостого туру італійської Серії А "Аталанта" півзахисника національної збірної України Руслана Маліновського на виїзді зустрічалася з останньою командою чемпіонату – "Кротоне", передає УНН з посиланням на сайт УАФ.

Наш футболіст з’явився у стартовому складі гостей, відзначився гольовим пасом на 26-й хвилині на Муріеля та відіграв до 89-ї хвилини зустрічі, що завершилася перемогою його команди з рахунком 2:1. Муріель оформив дубль.

Наразі, маючи в активі 12 очок, “Аталанта” посідає другу сходинку в турнірній таблиці Серії А.

Додамо, що в цьому сезоні Маліновський провів у складі бергамців сім ігор, в яких відзначився двома результативними передачами.

Українські Національні Новини

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