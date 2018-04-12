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Результативная игра Леня позволила "Финиксу" победой завершить сезон НБА

Результативная игра Леня позволила "Финиксу" победой завершить сезон НБА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Заключительный матч регулярного чемпионата НБА между собой провели “Финикс Санс” украинца Алексея Леня и “Даллас Маверикс”, передает УНН.

Наш “бигмен” на удивление мощно провел стартовый отрезок, набрав 10 из 15 командных очков клуба из Аризоны. В конце второго отрезка Леню удалось оформить слэм-данк, а в начале третьей четверти — завершить атаку аллей-упом.

В заключительной 12-минутке украинец на паркет не выходил и за 26:53 минуты проведенные в игре получил 18 очков (8/10 двухочковые, 2/4 штрафные), отдал 6 результативных передач при 5 подборах и 1 блок-шоте, став вторым по результативности игроком в составе “солнечных”. “Финикс” праздновал уверенную победу 124:97.

Примечательно, что в обоих коллективах встречи пропускал ряд основных баскетболистов.

Заметим, что “Санс” стали худшей командой Ассоциации нынешнего сезона — 21 победа в 82 баталиях.

Добавим также, летом контракт Леня с “Финикс” закончится и центровой станет свободным агентом после пятилетнего выступления за команду из Аризоны.

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