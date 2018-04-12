Результативна гра Леня дозволила "Фініксу" перемогою завершити сезон НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Заключний матч регулярного чемпіонату НБА між собою провели “Фінікс Санс” українця Олексія Леня та “Даллас Маверікс”, передає УНН.
Наш “бігмен” напрочуд потужно провів стартовий відрізок, набравши 10 із 15 командних очок клубу з Арізони. Наприкінці другого відрізку Леню вдалося оформити слем-данк, а на початку третьої чверті — завершити атаку алей-упом.
У заключній 12-хвилинці українець на паркет не виходив і за 26:53 хвилини проведені у грі здобув 18 очок (8/10 двоочкові, 2/4 штрафні), віддав 6 результативних передач при 5 підбираннях і 1 блок-шоту, ставши другим за результативністю гравцем у складі “сонячних”. “Фінікс” святкував впевнену звитягу 124:97.
Примітно, що в обох колективах зустрічі пропускав ряд основних баскетболістів.
Зауважимо, що “Санс” стали найгіршою командою Асоціації нинішнього сезону — 21 перемога в 82 баталіях.
Додамо також, влітку контракт Леня з “Фінікс” закінчиться і центровий стане вільним агентом після п’ятирічного виступу за команду з Арізони.