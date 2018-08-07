Резонансное ДТП в Харькове: суд разрешил разыскать врача-нарколога
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство о проведении розыскных мероприятий относительно врача-нарколога Елены Федирко, которая осматривала подозреваемую по делу о ДТП на улице Сумской Елену Зайцеву после наезда на пешеходов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Сегодня суд удовлетворил ходатайство адвоката Дронова (одного из фигурантов дела Геннадия Дронова, - ред.) об установлении места нахождения свидетеля Федирко (Елена Федирко - врач-нарколог, которая осматривала Зайцеву после ДТП, один из ключевых свидетелей по делу, - ред.)", - отметили в ведомстве.
Кроме того, во время сегодняшнего заседания был завершен допрос экспертов. Таким образом, в суде фактически исследовали все показания и доказательства, предоставленные сторонами процесса.
Следующее заседание назначили на 11 сентября.
"Долгий перерыв связан с необходимостью проведения полицией розыскных мероприятий", - пояснили в пресс-службе.
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Напомним, резонансное ДТП в центре Харькова произошло 18 октября прошлого года. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.