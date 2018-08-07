Резонансное ДТП в Харькове: суд разрешил разыскать врача-нарколога

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство адвоката Дронова (одного из фигурантов дела Геннадия Дронова, - ред.) об установлении места нахождения свидетеля Федирко (Елена Федирко - врач-нарколог, которая осматривала Зайцеву после ДТП, один из ключевых свидетелей по делу, - ред.)", - отметили в ведомстве.

Кроме того, во время сегодняшнего заседания был завершен допрос экспертов. Таким образом, в суде фактически исследовали все показания и доказательства, предоставленные сторонами процесса.

Следующее заседание назначили на 11 сентября.

"Долгий перерыв связан с необходимостью проведения полицией розыскных мероприятий", - пояснили в пресс-службе.

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Напомним, резонансное ДТП в центре Харькова произошло 18 октября прошлого года. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.