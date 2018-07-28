Лікар-нарколог, яка проводила експертизу Зайцевої, звільнилася за сімейними обставинами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Лікар-нарколог, яка проводила відразу після трагічного ДТП в Харкові експертизу підозрюваної у справі Олени Зайцевої, звільнилася з місця роботи за власним бажанням ще в травні поточного року. Про це стало відомо УНН з офіційного документа за підписом головного лікаря наркодеспнсера, в якому вона працювала.
У документі говориться, що Олена Федірко працювала в Обласному наркологічному диспансері з 1986 року, а 16 травня 2018 року була звільнена за власним бажанням. Необхідність звільнення пояснила хворою матір'ю, яка потребує догляду.
Нагадаємо, чутки про загадкове зникнення Олени Федірко з'явився після того, як сторона захисту в справі про ДТП на Сумській в Харкові, вирішила допитати лікаря, як фахівця, який проводив огляд обвинуваченої Зайцевої відразу після події. В акті огляду лікар вказала, що Зайцева показала ознаки наркотичного сп'яніння. Подальші аналізи підтвердили наявність кодеїну і фенобарбеталу, однак для остаточних висновків чомусь не вистачило біологічного матеріалу, відібраного у Зайцевої.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській в центрі Харкова позашляховик Lexus відкинуло в натовп пішоходів після зіткнення з Volkswagen. У результаті аварії загинули шестеро людей.
Поліція затримала 20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus, і водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова.