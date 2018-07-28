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Врач-нарколог, проводившая экспертизу Зайцевой, уволилась по семейным обстоятельствам

Врач-нарколог, проводившая экспертизу Зайцевой, уволилась по семейным обстоятельствам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Проводившая сразу после трагического ДТП в Харькове экспертизу подозреваемой в деле Елены Зайцевой врач-нарколог уволилась с места работы по собственному желанию еще в мае текущего года. Об этом стало известно УНН из официального документа за подписью главврача наркодеспнсера в котором она работала.

В документе говорится, что Елена Федирко работала в Областном наркологическом диспансере с 1986 года, а 16 мая 2018 года была уволена по собственному желанию. Необходимость увольнения объяснила больной матерью нуждающейся в уходе.

Напомним, слух о загадочном исчезновении Елены Федирко появился после того, как сторона защиты в деле о ДТП на Сумской в Харькове, решила допросить врача, как специалиста проводившего осмотр обвиняемой Зайцевой сразу после происшествия. В акте осмотра врач указала, что Зацева показала признаки наркотического опьянения. Дальнейшие анализы подтвердили наличие кодеина и фенобарбетала, однако для окончательных выводов почему-то не хватило биологического материала отобранного у Зайцевой.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

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