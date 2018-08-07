Резонансна ДТП у Харкові: суд дозволив розшукати лікаря-нарколога

"Сьогодні суд задовольнив клопотання адвоката Дронова (одного з фігурантів справи Геннадія Дронова, - ред.) про встановлення місця перебування свідка Федірко (Олена Федірко - лікар-нарколог, яка оглядала Зайцеву після ДТП, один з ключових свідків у справі, - ред.)", - зазначили у відомстві.

Крім того, під час сьогоднішнього засідання був завершений допит експертів. Таким чином, у суді фактично дослідили всі свідчення та докази, надані сторонами процесу.

Наступне засідання призначили на 11 вересня.

"Довга перерва пов'язана з необхідністю проведення поліцією розшукових заходів", - пояснили у прес-службі.

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Нагадаємо, резонансна ДТП у центрі Харкова сталася 18 жовтня минулого року. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, у результаті чого загинули шестеро осіб.