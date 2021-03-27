Резников: после деоккупации Крыма и Донбасса "переселенцев" с РФ выдворят

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Граждане России, которые прибыли на оккупированные территории нелегальным путем, по возвращении территорий в состав Украины должны покинуть страну. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью телеканалу Дом, передает УНН.

Контекст

Он напомнил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) была утверждена Стратегия по деоккупации и реинтеграции Крыма. Главный месседж документа — граждане Украины, которые проживают на оккупированных территориях, “они являются заложниками ситуации, они являются заложниками оккупантов”. Поэтому по возвращении территорий в состав Украины жителям, которые не нарушали украинское законодательство, ничего не угрожает.

Цитата

“Они должны верить, что Украина вернется, и у них не будет проблем в свободной Украине, в демократической, либеральной, в отличие от того ужаса, который происходит, в котором они сегодня находятся. Их перестанут незаконно обыскивать, арестовывать, запрещать им собираться на улицах, чтобы выражать свое мнение ... Никакой комендантского часа, никаких подвалов — в отличие от оккупированных территорий. Поэтому бояться им точно не нужно”, — заверил Резников.

Детали

При этом граждане России, которые незаконным способом прибыли на временно оккупированных территориях (минуя официальный украинскую границу, КПВВ), должны будут покинуть Украину.

В качестве примера Резников привел попытку России по ассимиляции населения, для этого на полуостров прибыло 500 тыс. россиян, таким образом, размывая этническое население.

“Что касается судьбы людей, которых завезли. Они не граждане Украины, они приехали или добровольно, или насильно, но они, по сути, являются пособниками этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем. Поэтому их судьба ... Я не люблю слово „депортация“, оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны”, — сказал министр.

Резников отметил, что подход должен быть индивидуальным, и если гражданин России прибыл на оккупированную территорию законным путем, “наверное, к ним не будет вопросов”.

“А все, кто попал непонятным нам путем — они все нарушители законы, регулирующие правила пересечения границы Украины. Соответственно, они все подлежат выдворению. Есть такая административная процедура”, — отметил министр.

Напомним

В Минэкономики опровергли заявления оккупационных властей Крыма о торговых связях с материковой Украиной.

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