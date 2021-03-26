У Мінекономіки спростували заяви окупаційної влади Криму про торговельні зв’язки з материковою Україною

Цитата

“Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 No1035 „Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та / або з іншої території України на тимчасово окуповану територію“, заборонені на період тимчасової окупації поставки товарів (робіт, послуг) під всіма митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та / або з іншої території України на тимчасово окуповану територію, за винятком окремих товарів”, — мовиться у відповіді міністерства.

Що передувало

Раніше підконтрольний Росії “міністр економічного розвитку Криму” Дмитро Шеряко стверджував, що одним з торгових партнерів півострова в сфері експорту є материкова Україна.

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Міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков заявив, що необхідно розробити механізми, які дозволять бізнесу в окупованому Криму експортувати свою продукцію в обхід санкцій, введених через окупацію півострова.

У лютому 2021 року стало відомо, що Мінекономрозвитку Росії розробило законопроект про введення особливого правового режиму на окупованому півострові, який, за задумом влади, допоможе уникнути західних санкцій завдяки анонімності інвесторів.