Близько 70% українців вважають, що Україна повинна добиватися повернення окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Близько 70% українців вважають, що Україна повинна використовувати усі можливості для повернення окупованого Криму. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-24 березня, передає УНН.
Цитата
“68% опитаних вважають, що Україна повинна використовувати усі можливості для повернення Криму до складу України. 21% — за те, щоб змиритися з переходом півострова під контроль Росії. З 2014 року поступово зростає кількість тих, хто за повернення Криму до складу України”, — повідомляється за результатами опитування.
Також повідомляється, що 45% підтримують ініціативу відновлення подачі води до тимчасово окупованого Криму, 48% — не підтримують.
“71% вважають Росію агресором щодо України, 22% — протилежної думки. Найбільше останніх серед мешканців Сходу, виборців партій Шарія, Мураєва та “Опозиційна платформа — За життя”, — зазначається в опитуванні.
Довідково
Опитування проводилось серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 23-24 березня 2021 року.
Доповнення
В МЗС України повідомляли, що твердо налаштовані повернути Крим і притягти Росію до відповідальності за спробу анексії та окупацію частини суверенної території незалежної України. В міжнародних судових інстанціях розглядаються ініційовані Україною відповідні провадження.
У 2014 році Росія здійснила спробу легітимізувати збройну агресію проти України і військову окупацію Кримського півострова шляхом проведення незаконного по формі і фейкового по суті референдуму про статус Криму.