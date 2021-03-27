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Резніков: після деокупації Криму та Донбасу "переселенців" з РФ видворять

Резніков: після деокупації Криму та Донбасу "переселенців" з РФ видворять

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Громадяни Росії, які прибули на окуповані території нелегальним шляхом, після повернення територій до складу України мають покинути країну. Про це сказав віцепрем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю телеканалу Дом, передає УНН.

Контекст

Він нагадав, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) було затверджено Стратегію щодо деокупації та реінтеграції Криму. Головний меседж документа — громадяни України, які проживають на окупованих територіях, “вони є заручниками ситуації, вони є заручниками окупантів”. Тому після повернення територій до складу України жителям, які не порушували українське законодавство, нічого не загрожує.

Цитата

“Вони повинні вірити, що Україна повернеться, і у них не буде проблем у вільній Україні, в демократичній, ліберальній, на відміну від того жаху, який діється, в якому вони сьогодні перебувають. Їх перестануть незаконно обшукувати, заарештовувати, забороняти їм збиратися на вулицях, щоб висловлювати свою думку... Ніякої комендантської години, ніяких підвалів — на відміну від окупованих територій. Тому боятися їм точно не потрібно”, — запевнив Резніков.

Деталі

При цьому громадяни Росії, які незаконним способом прибули на тимчасово окуповані території (минаючи офіційний український кордон, КПВВ), повинні будуть покинути Україну.

Як приклад Резніков навів спробу Росії щодо асиміляції населення Криму, для цього на півострів прибуло 500 тисяч росіян, таким чином, розмиваючи етнічне населення.

“Що стосується долі цих людей, яких завезли. Вони не громадяни України, вони приїхали або добровільно, або насильно, але вони, по суті, є пособниками цього злочину, що вчиняється офіційною Росією, офіційним Кремлем. Тому їхня доля... Я не люблю слово „депортація“, воно несе дух сталінського режиму. Але українським законодавством передбачено видворення з країни”, — сказав міністр.

Резніков наголосив, що підхід має бути індивідуальним, і якщо громадянин Росії прибув на окуповану територію законним шляхом, “напевно, до них не буде питань”.

“А всі, хто потрапив незрозумілим нам шляхом, — вони всі порушники закону, який регулює правила перетину кордону України. Відповідно, вони усі підлягають видворенню. Є така адміністративна процедура”, — зазначив міністр.

Нагадаємо

У Мінекономіки спростували заяви окупаційної влади Криму про торговельні зв’язки з материковою Україною.

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