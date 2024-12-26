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Режиссер Крис Коламбус раскрыл секреты фильма "Один дома": подробности

Режиссер Крис Коламбус раскрыл секреты фильма "Один дома": подробности

Киев  •  УНН

 • 1244 просмотра

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Крис Коламбус объяснил, что мать Кевина была успешным модельером, а отец мог работать в рекламе. Режиссер также рассказал, что пересмотрел 300 детей на кастинге, хотя сразу хотел взять Калкина.

Крис Коламбус, снявший культовый рождественский фильм "Один дома" нарушил многолетнее молчание и наконец рассказал о том, откуда у родителей Кевина МакКалистера средства на красивый и огромный особняк и почему он выбрал из более 300 детей-актеров именно Маколея Калкина. Об этом пишет УНН со ссылкой на интервью кинорежиссера изданию The Hollywood Reporter.

Детали

По информации издания, сценарист фильма был полностью сосредоточен на выборе молодого Маколея Калкина на роль главного героя фильма, Кевина Маккаллистера.

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Но Коламбус все равно провел кастинг, встретившись еще с 300 детьми.

Полная колоссальная трата времени, потому что потом я снова встретил Маколея, и это было волшебно

- вспомнил Крис Каламбус.

Коламбус также прокомментировал один из самых громких споров в Интернете: чем занимались родители Маккаллистеров, чтобы иметь возможность позволить себе тот замечательный дом в Чикаго?

Отмечается, что в фильме было несколько намеков на то, чем именно занимаются родители Кевина. К примеру, внимательные зрители могли обратить внимание на манекены, которые мальчик установил дома, чтобы отпугнуть воров в первой части.

Это могло бы натолкнуть на мысль о том, что Кейт Маккалистер, которую воплотила на экранах Кэтрин О'Хара, "была очень успешным модельером", пояснил Коламбус. 

Что касается Питера Маккалистера, роль которого исполнил Джон Херд, то здесь детали несколько размыты - точно профессию режиссер не указал. Отец Кевина мог работать в рекламе. 

Однако одну вещь Коламбус знал наверняка: Питер не имел таланта к криминалистике и не занимался "организованной преступностью, хотя в то время в Чикаго было много организованной преступности".

Напомним,

Культовый особняк из рождественского фильма "Один дома" нашел нового владельца. Особняк площадью 836 кв.м с шестью ванными комнатами и частным кинозалом был продан за $5,25 млн.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоКультура
ketrin-okharaКэтрин О'Хара
chikagoЧикаго