Режиссера Романа Полански и комика Билла Косби исключили из Американской киноакадемии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Руководство Американской киноакадемии проголосовали за лишение членского статуса режиссера Романа Полански и комика Билла Косби из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Романа Полански американское правосудие обвинило в изнасиловании несовершеннолетней модели Саманты Геймер еще в 1977 году. Режиссер признал свою вину, однако бежал из США, узнав, что судья планирует вынести приговор, касающийся заключения. Сейчас он находится в Польше, которая неоднократно отказывалась выдать Полански Соединенным Штатам.
Комика Билла Косби суд признал виновным в сексуальных домогательствах и изнасиловании, которое он совершил 15 лет назад, недавно, а именно 27 апреля.
Как сообщал УНН, актриса Эшли Джадд подала в суд на продюсера Харви Вайнштейна из-за домогательств.