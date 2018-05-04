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Режиссера Романа Полански и комика Билла Косби исключили из Американской киноакадемии

Киев • УНН

 • 9185 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Руководство Американской киноакадемии проголосовали за лишение членского статуса режиссера Романа Полански и комика Билла Косби из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Режиссера Романа Полански и комика Билла Косби исключили из Американской киноакадемии

Романа Полански американское правосудие обвинило в изнасиловании несовершеннолетней модели Саманты Геймер еще в 1977 году. Режиссер признал свою вину, однако бежал из США, узнав, что судья планирует вынести приговор, касающийся заключения. Сейчас он находится в Польше, которая неоднократно отказывалась выдать Полански Соединенным Штатам.

Комика Билла Косби суд признал виновным в сексуальных домогательствах и изнасиловании, которое он совершил 15 лет назад, недавно, а именно 27 апреля.

Как сообщал УНН, актриса Эшли Джадд подала в суд на продюсера Харви Вайнштейна из-за домогательств.

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